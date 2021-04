USA: Obama o werdykcie ws. Floyda: to za mało, by mówić o prawdziwej sprawiedliwości

Po decyzji ławy przysięgłych, która uznała byłego policjanta winnym zabójstwa Afroamerykanina George'a Floyda, były prezydent USA Barack Obama powiedział we wtorek, że jeden werdykt to za mało, by mówić o prawdziwej sprawiedliwości.

Obama podkreślił, że potrzeba głębokich przemyśleń i reform. "Prawdziwa sprawiedliwość wymaga abyśmy uświadomili sobie, że Afroamerykanie każdego dnia traktowani są inaczej" - podkreślił były prezydent. "Musimy przyznać, że miliony naszych przyjaciół, krewnych i współobywateli żyją w strachu, że ich następne spotkanie z policją może być ostatnim" - powiedział.

Jego zdaniem niezbędne są konkretnych reformy, które przyczynią się najpierw do zmniejszenia, a później nawet do całkowitego wyeliminowania nierówności w systemie karnym. "Dzisiejszy werdykt jest wprawdzie koniecznym krokiem naprzód, ale daleko niewystarczającym" - stwierdził Obama.

Ława przysięgłych w Minneapolis uznała we wtorek byłego policjanta Dereka Chauvina winnym w głośnym procesie o zabójstwo w maju ubiegłego roku Afroamerykanina George'a Floyda. Sędzia Peter Cahill zapowiedział, że wyda wyrok o wymiarze kary w ciągu ośmiu tygodni.