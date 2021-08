USA obiecały Libanowi blisko 100 mln dolarów funduszy pomocowych

Prezydent USA Joe Biden podczas środowej wideokonferencji donatorów na rzecz Libanu - rok po eksplozji, która zniszczyła dużą część Bejrutu - obiecał blisko 100 mln dolarów dla tego kraju. Podkreślił zarazem, że żadna pomoc finansowa nie wystarczy, jeśli Liban nie zreformuje gospodarki.

"Żadna pomoc nie będzie wystarczająca, jeśli przywódcy polityczni Libanu nie zaangażują się w wykonanie koniecznej pracy, zreformowanie gospodarki i walkę z korupcją. To ma fundamentalne znaczenie. I trzeba to rozpocząć teraz" - oznajmił Biden w przekazie wideo, w którym zwrócił się do uczestników tej międzynarodowej konferencji.

Jej organizatorami byli prezydent Francji Emmanuel Macron i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Konferencja odbyła się w rok po potężnej eksplozji w porcie w Bejrucie.

ONZ szacuje najważniejsze potrzeby Libanu na 357 mln dolarów. Suma ta ma zabezpieczyć potrzeby żywieniowe, zdrowotne, edukację, a także dostęp do czystej wody.

Francja liczy na zebranie od uczestników konferencji 350 mln dolarów pomocy. Od szefa dyplomacji UE Josepa Borrella oczekuje się zadeklarowania 5,5 mln euro pomocy covidowej, która to kwota będzie dodatkowym wsparciem do przekazanych przez Wspólnotę wcześniej w tym roku 50 mln euro.

Macron ze swej strony zapowiedział przekazanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy 100 mln euro oraz 500 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 w nadchodzących tygodniach.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas zadeklarował, że jego kraj przekaże Libanowi 40 mln euro, które mają także wspomóc syryjskich uchodźców.

W ubiegłym roku po wybuchu w Bejrucie podczas podobnej konferencji darczyńców zebrano dla Libanu 280 mln dolarów. Macron poinformował, że po środowym forum zebrane środki zostaną przekazane Bejrutowi bezwarunkowo, natomiast przyznane mu w 2018 roku 11 mld dolarów pozostanie zamrożone do czasu przeprowadzenia w Libanie koniecznych reform.

Do eksplozji w bejruckim porcie, w której zginęło 214 osób, a ponad 6,5 tys. zostało rannych, doszło 4 sierpnia 2020 roku. Władze libańskie jako przyczynę podają pożar składowanych w porcie niebezpiecznych chemikaliów.