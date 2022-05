USA: Obrońca Pomnika Katyńskiego wyróżniony pośmiertnie przez Fundację "Teraz Polska"

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" uhonorowała w sobotę pośmiertnie Janusza Sporka, który był prezesem Komitetu Konserwacji Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych (CCKM&HO). Monument mieści się w Jersey City w stanie New Jersey.

Jak wyjaśnił PAP szef kapituły nowojorskiego konkursu fundacji "Teraz Polska" Grzegorz Fryc, Sporka, który zmarł w listopadzie 2021 roku, uhonorowano pośmiertnie specjalnym wyróżnieniem za zasługi dla Polonii.

"Zostało to przyznane w trybie wyjątkowym, bo z reguły nagradzamy Wybitnych Polaków statuetkami" - dodał.

"Pośmiertne wyróżnienie Janusza Sporka jest ważnym ukłonem w stronę pamięci o wielkim Polaku i z dumą dodam, moim wieloletnim współpracowniku i przyjacielu. Pozostanie w mojej pamięci jako jeden z ostatnich obrońców Pomnika Katyńskiego w Jersey City, który wytrwał ze mną w tej jakże nierównej walce nawet wtedy, kiedy prawie wszyscy nas opuścili" - powiedział PAP nowojorski adwokat Sławomir Platta - przywódca ruchu obrony Pomnika Katyńskiego w Jersey City.

Polonia prowadziła przed kilkoma laty zakończoną sukcesem batalię o utrzymanie monumentu w prestiżowym miejscu przy Exchange Place. Lokalne władze zamierzały go przenieść gdzie indziej.

"Kiedy poprosiłem go o przewodzenie tworzonemu przeze mnie CCKM&HO, nie zawahał się ani chwili. Wraz ze wszystkimi członkami Komitetu wspierał mnie do końca w moich wysiłkach w obronie pomnika aż do ostatecznej wygranej. Nasze ostatnie spotkanie było na trzy dni przed jego śmiercią. Po wzruszającej rozmowie uścisnęliśmy sobie ręce i spojrzeliśmy na siebie jak przyjaciele, których połączyła wspólna walka o patriotyzm i polskość w USA. Pamięć o nim pozostanie na zawsze w moim sercu" - zapewniał Platta.

Janusz Sporek, nauczyciel, dziennikarz, działacz społeczny, dyrygent, nauczyciel, dziennikarz był zdobywcą nagrody "Przeszłość/Przyszłość" im. Janusza Kurtyki. Wyróżnienie odebrał w konsulacie RP w Nowym Jorku jego syn Voytek Sporek.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski