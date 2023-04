USA: Obywatel Słowacji objęty sankcjami za próbę sprzedaży broni z Korei Płn. do Rosji

Władze Stanów Zjednoczonych nałożyły sankcje na obywatela Słowacji, któremu zarzuciły próbę zorganizowania sprzedaży ponad 20 rodzajów broni i amunicji z Korei Płn. do Rosji, by pomóc jej zastąpić sprzęt stracony na wojnie przeciwko Ukrainie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ministerstwo skarbu (finansów) USA oceniło w komunikacie pod koniec ubiegłego tygodnia, że Rosja straciła już na Ukrainie ponad 9 tys. sztuk ciężkiego sprzętu wojskowego, a Władimir Putin jest "coraz bardziej zdesperowany", by go zastąpić, co utrudniają mu restrykcje i kontrole eksportowe nałożone przez koalicję ponad 30 państw.

Według władz USA obywatel Słowacji przedstawiony jako Aszot Mkrtyczev (w wersji angielskiej Ashot Mkrtychev) na przełomie 2022 i 2023 roku kontaktował się z północnokoreańskimi urzędnikami, by pozyskać dla Rosji ponad 20 rodzajów broni i amunicji w zamian za surowce i towary dla KRLD, w tym samolot pasażerski.

Negocjacje prowadzone przez Mkrtyczeva dotyczyły "obustronnie korzystnej współpracy pomiędzy Koreą Północną a Rosją", m.in. na zasadzie handlu wymiennego, a Słowak "potwierdził gotowość Rosji do przyjęcia sprzętu wojskowego z KRLD z wysokiej rangi rosyjskimi urzędnikami" - napisano w komunikacie resortu skarbu USA.

Obywatel Słowacji został objęty sankcjami za "próbę bezpośredniego lub pośredniego importu, eksportu lub ponownego eksportu do lub z KRLD jakiejkolwiek broni lub związanego z nią sprzętu". W efekcie wszelkie aktywa Mkrtyczeva w USA zostają zamrożone, a Amerykanie mają zasadniczo zakaz robienia z nim interesów.

Mkrtyczev oświadczył w słowackiej telewizji Markiza, że nie handluje bronią i starał się tylko zorganizować dostawy z Rosji do Korei Północnej żywności i zaopatrzenia medycznego - przekazała czeska agencja prasowa CTK.

"Chcę dostarczyć mąkę, pszenicę, czekoladę i konserwy z Rosji do Korei Północnej. Rosjanie eksportowali żywność na Zachód, ale teraz nie mogą tego robić, więc jest nadmiar i chcą go sprzedać. Nie handluję bronią. Nie mam takiej firmy ani licencji" - powiedział Mkrtyczev, dodając, że nie ma również aktywów w USA.

Według słowackich mediów Mkrtyczev jest Słowakiem pochodzenia azerskiego, a na Słowacji był już wcześniej w centrum skandali. Osoba o takim samym nazwisku była m.in. oskarżona o zlecenie zabójstwa konkurencyjnego handlarza bronią, ale ostatecznie nie udowodniono, że była w to zamieszana - podał portal Slovak Spectator.