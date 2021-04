USA: Od 1 maja Waszyngton złagodzi restrykcje epidemiczne

W związku z postępem szczepień władze Waszyngtonu zadecydowały, że od 1 maja teatry będą mogły przyjmować widzów na co czwarte miejsce w sali. Złagodzone restrykcje dotyczyć będą też restauracji, bibliotek, muzeów oraz basenów.

Wraz z początkiem maja waszyngtońskie kina i teatry będą mogły zapełnić jedną czwartą sali. Powróci muzyka na żywo, która znów będzie umilać czas mieszkańcom miasta na zewnątrz restauracji. Swoją działalność poszerzą biblioteki i muzea - z obowiązujących 25 procent wypełnienia obiektów do 50 procent.

Maj oznacza dobre wiadomości dla miłośników pływania w stolicy USA. Miejskie baseny publiczne przyjmować będą mogły połowę z liczby gości sprzed pandemii.

Burmistrz miasta Muriel Bowser złagodzi również ograniczenia dotyczące dużych zgromadzeń, w tym wesel, uroczystości na ukończenie szkoły czy konferencji. W pełnym think tanków mieście spotkania biznesowe i konferencje będą mogły odbywać się przy zapełnieniu co czwartego miejsca w sali.

W Dystrykcie Kolumbii do wtorku ok. 30,7 procent mieszkańców otrzymało co najmniej jedną dawkę preparatu przeciwko Covid-19, a 15,8 procent jest w pełni zaszczepionych. Na początku kwietnia dziennie w zamieszkanym przez ok. 700 tys. osób Waszyngtonie wykrywa się średnio po ok. 120 przypadków koronawirusa.