USA odkupiły od Jordanii sprzedane przez Holandię uzbrojenie przeciwlotnicze, by przekazać je Ukrainie

USA odkupiły od Jordanii 60 samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, by wysłać je Ukrainie; uzbrojenie zostało wcześniej sprzedane Ammanowi przez Holandię - informuje w poniedziałek holenderski dziennik „De Telegraaf”. Amerykański rząd zapłacił za pojazdy 110 mln euro.

Rząd premiera Marka Ruttego sprzedał wyprodukowane w Niemczech działa, które trafiły do Jordanii w 2016 r., za 21 mln euro, co gazeta określiła jako "śmieszną cenę". Transakcja była wówczas krytykowana jako osłabianie niderlandzkich sił zbrojnych.

Gepard potrafi zestrzelić samoloty i helikoptery. Ukraina będzie jednak wykorzystywać te systemy głównie do obrony przed dronami - komentuje gazeta. "De Telegraaf" zauważa, że pozwoli to na oszczędzanie amunicji do droższych systemów przeciwlotniczych, takie jak Patriot czy Iris-T.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek