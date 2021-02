USA: Odnaleziono uprowadzone w środę psy Lady Gagi

Buldogi francuskie należące do piosenkarki Lady Gaga zostały odnalezione - podała policja w Los Angeles. Uprowadzone w środę podczas zbrojnego napadu psy przyprowadziła na posterunek anonimowa kobieta. Prawnicy Lady Gagi potwierdzili, że psy należą do niej.

Nie jest jasne, czy "nie mająca nic wspólnego z napaścią" kobieta, która przyprowadziła psy na policję, otrzymała nagrodę - pisze w sobotę agencja Associated Press. Artystka, która przebywa obecnie we Włoszech w związku ze zdjęciami do filmu "Gucci" Ridleya Scotta wyznaczyła nagrodę w wysokości 500 tys. dolarów za odzyskanie buldogów o imionach Koji i Gustav. Trzeci należący do Lady Gagi pies - Miss Asia, zdołał się wymknąć i został jeszcze w czwartek odnaleziony przez policję.

Psy zostały porwane podczas spaceru przez dwóch uzbrojonych mężczyzna. Motywy ich działań nie są jasne. Wyprowadzający buldogi mężczyzna został postrzelony. Z ranami klatki piersiowej trafił do szpitala.

"Zawsze będę Pana kochać" - napisała na Twitterze Lady Gaga, zwracając się do rannego Ryana Fischera. "Ryzykował Pan życiem, by walczyć o naszą rodzinę. Jest Pan bohaterem!" - zaznaczyła.

BBC News przypomina w sobotę, że artystka jest niezwykle przywiązana do swych psów. Wystąpiła z nimi publicznie m.in. podczas ceremonii wręczania nagród American Music Awards w 2017 r.

Buldogi francuskie to bardzo poszukiwana rasa psów w USA. Zdrowe szczenięta są sprzedawane średnio za 2 tys. dolarów, a psy z wyjątkowo dobrym rodowodem mogą kosztować nawet 10 tys. dolarów.