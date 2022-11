USA: Odznaczenia dla Polonii z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Uroczystość Narodowego Święta Niepodległości w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku stała się w środę okazją do wręczenie polskich odznaczeń państwowych zasłużonym przedstawicielom Polonii. Konsul generalny Adrian Kubicki mówił o jej przywiązaniu do tradycji niepodległościowych.

"Polonia chętnie świętuje rozmaite polskie rocznice, co wiąże się z przywiązaniem do tradycji niepodległościowych. Ma swój udział w walce o niepodległość, a tradycje te są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Narodowe Święto Niepodległości jest epicentrum wszystkich wydarzeń polonijnych" - podkreślił konsul generalny w rozmowie z PAP.

Jak dodał, zmienia się kontekst rocznicowych uroczystości. W zeszłym roku nie było jeszcze wojny na Ukrainie, teraz agresja Rosji przypomina, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze.

"Misja zabiegania o to, aby Polska była wolnym, niepodległym krajem w zasadzie się nigdy nie kończy. Nawet dla Polaków, którzy tu mieszkają" - ocenił Kubicki.

Za przejaw "metafizycznego piękna" uznał fakt, że w Stanach Zjednoczonych polskie Narodowe Święto Niepodległości zbiega się 11 listopada z amerykańskim Dniem Weterana.

"Bardzo serdecznie zachęcam Polonię do tego, żeby te święta połączyć również w domowych obchodach. W USA mieszkają jeszcze polscy weterani pamiętający II wojnę światową, w tym Sybiracy. Zachęcam, do rozmów o Polsce i pamiętania o weteranach. Można do nich zadzwonić, czy choćby o nich pomyśleć. Są żywymi świadkami skomplikowanej polskiej historii i walki o niepodległość" - powiedział konsul generalny.

Zwrócił też uwagę na pragnienie wspólnoty w środowisku polsko-amerykańskim, zachwiane z powodu koronawirusa. Uznał wtorkowe spotkanie za pierwsze w szerokim gronie po pandemii.

"Widać jaka jest potrzeba, żeby wydarzenia polonijne na dużą skalę powróciły. Dlatego cieszę się, że konsulat może szeroko otworzyć drzwi dla Polonii, choć organizowaliśmy także wcześniej mniejsze spotkania" - wyjaśnił Kubicki.

W trakcie uroczystości wręczył zasłużonym osobom polskie odznaczenia państwowe.

Michał Wroński został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Krzyżem Wolności i Solidarności. Natomiast Marian Żak otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Złote Krzyże Zasługi dostali ks. Jacek Woźny i ks. Joseph Szpilski, a Srebrne Krzyże Zasługi - Agnieszka Granatowska oraz Zbigniew Solarz. W imieniu Henryka Jaworskiego Krzyż Zesłańców Sybiru odebrał jego syn Paul Jaworski.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski