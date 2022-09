USA ogłosiły kolejne sankcje przeciwko Rosji w tym przeciwko Kadyrowowi i neonazistowskiej bojówce

Administracja USA ogłosiła w czwartek wprowadzenie dodatkowych środków kontroli eksportu wysokich technologii do Rosji oraz nałożyła sankcje na 22 osoby i 2 podmioty. Wśród nich jest powiązana z grupą Wagnera neonazistowska bojówka Rusicz, a także rodzina czeczeńskiego dyktatora Ramzana Kadyrowa.

Jak przekazał w komunikacie resort handlu, nowe regulacje mają dodatkowo ograniczyć eksport dóbr przemysłowych i komercyjnych "wspierających rosyjską i białoruską agresję przeciwko Ukrainie". Zakazano rówież świadczenia przez podmioty w USA usług związanych z komputerami kwantowymi.

Z kolei resort finansów nałożył sankcje m.in. na trzy żony oraz trzy córki przywódcy Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa, a także na dom mody Firdaws prowadzony przez jedną z jego żon, Medni. Sam Kadyrow już wcześniej został wpisany na listę sankcji.

Sankcjami objęto też znaną z brutalności neonazistowską grupę paramilitarną Rusicz, wraz z jej przywódcami Aleksiejem Milczakowem i Janem Pietrowskim. Jednostka, która uczestniczy w walkach na Ukrainie od 2014 r., jest powiązana z prywatną firmą wojskową Wagner, kontrolowaną przez oligarchę Jewgienija Prigożyna, zwanego "kucharzem Putina". Na listę trafili też przedstawiciele władz okupacyjnych Krymu, oraz szefowie państwowych instytucji finansowych.

"Podczas gdy Ukraina prze naprzód, broniąc swojej wolności, dziś podejmujemy kroki, by dalej zdegradować zdolności Rosji do odbudowy swojego wojska, pociągać do odpowiedzialności sprawców przemocy i odizolować finansowo Putina" - oznajmiła sekretarz skarbu Janet Yellen.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński