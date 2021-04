USA: Ogłoszenie wyroku dla zabójcy George'a Floyda przełożone na 25 czerwca

Na 25 czerwca przełożone zostało ogłoszenie wyroku na Dereka Chauvina, byłego policjanta z Minneapolis, uznanego za winnego zeszłorocznego zabójstwa Afroamerykanina George'a Floyda podczas próby zatrzymania - pisze w środę agencja AP.

Kilka dni temu sędzia okręgowy hrabstwa Hennepin Peter Cahill informował, że wyrok zostanie ogłoszony 16 czerwca.

Nie wyjaśniono, dlaczego data ogłoszenia wyroku uległa zmianie, jednak rzecznik sądu w Hennepin Spenser Bickett powiedział, że wynika to z powodu konfliktu w harmonogramie pracy sądu.

45-letniemu Chauvinowi grozi do 40 lat więzienia za morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci.

Floyd zmarł 25 maja zeszłego roku. W trakcie aresztowania za użycie w sklepie 20-dolarowego fałszywego banknotu biały funkcjonariusz obezwładnił Afroamerykanina, który początkowo stawiał opór. Prokuratura oceniła, że przyciskał kolanem szyję leżącego na ziemi i skutego 46-letniego mężczyznę przez około 9 i pół minuty. Śmierć Floyda doprowadziła do masowych protestów w wielu miastach USA.