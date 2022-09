USA: Ogłoszono sankcje i zarzuty wobec irańskich hakerów za ataki na infrastrukturę krytyczną

Administracja USA ogłosiła sankcje i zarzuty wobec 10 irańskich hakerów i dwóch podmiotów związanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej za cyberataki przeciwko m.in. szpitalom, sieciom energetycznym i władzom lokalnym. Departament Stanu zaoferował też do 10 mln dolarów nagrody za informacje na ich temat.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak podano w komunikacie resortu finansów, hakerzy zatrudnieni w dwóch firmach IT i działający na zlecenie irańskiego reżimu, mieli prowadzić ataki ransomware i wykradać informacje z sieci szpitala dziecięcego, a także z firm transportowych, klinik, placówek edukacyjnych, lokalnych władz oraz jednej z lokalnych spółek energetycznych.

Dodatkowo amerykańskie agencje rządowe razem ze swoimi odpowiednikami z Australii, Kanady i Wielkiej Brytanii opublikowały specjalne ostrzeżenie podkreślające zagrożenia związane z działalnością irańskich hakerów.

Departament Stanu USA zaoferował też nagrodę w wysokości do 10 mln dolarów za informacje prowadzące do namierzenia osób biorących udział we włamaniach do sieci związanych z infrastrukturą krytyczną.

"Stany Zjednoczone nie będą tolerowały wrogiej działalności w cyberprzestrzeni, szkodzącej fundamentom gospodarki USA i infrastruktury krytycznej" - powiedział amerykański sekretarz stanu Antony Blinken.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński