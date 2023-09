USA: Ołena Zełenska do studentów: na Ukrainie wielu waszych rówieśników walczy i ginie

Wasi rówieśnicy na Ukrainie walczą i giną, a tak jak wy zasługują na możliwość studiowania i rozwoju; zamiast tego umierają pod bombami na ulicach własnych miast - mówiła ukraińska pierwsza dama Ołena Zełenska w czwartek na spotkaniu ze studentami waszyngtońskiego Georgetown University.

"To kwestia przetrwania. Chcemy żyć. Dlatego walczysz i trzymasz się tak długo, jak to możliwe, by mieć szansę na życie" - powiedziała amerykańskiej młodzieży Zełenska.

Ukraińska pierwsza dama odpowiadała na pytania studentów dotyczące ukraińskiego oporu wobec rosyjskiej agresji, przywództwa kobiet, nierówności płciowej, a także potrzeb humanitarnych Ukrainy - relacjonuje stacja NBC.

Zełenska opowiadała także o działalności swojej fundacji, która zajmuje się problemami zdrowia psychicznego i pomaga dzieciom na Ukrainie.

Ukraińska pierwsza para składa w czwartek wizytę w Waszyngtonie. Prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z amerykańskimi parlamentarzystami w Kongresie. Później rozmawiał z sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Przed Pentagonem dołączyła do niego małżonka, z którą złożył wieniec przed pomnikiem upamiętniającym ofiary zamachu terrorystycznego 11 września 2001 r.

Prezydent Zełenski z małżonką spotkają się następnie z prezydentem USA Joe Bidenem i jego żoną Jill w Białym Domu.