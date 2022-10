USA: Organizacja polonijna wzywa Kongres do zmiany przepisów zmniejszających wysokość emerytur

Organizacja polonijna Polish American Strategic Initiative (PASI) wezwała Izbę Reprezentantów USA do uchwalenia projektu ustawy usuwającej klauzulę, która zmniejsza wielkość emerytur, jeśli łączą one świadczenia pobierane w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Apeluje, by amerykańska Polonia domagała się tego od ustawodawców.

Zwracając się do Polonii, PASI podkreśla, że projekt ustawy H.R.82, Social Security Fairness Act (ustawy o uczciwym zabezpieczeniu społecznym), zgłoszony w 2019 roku i sponsorowany przez republikańskiego członka Izby Reprezentantów Rodneya Davisa, ma poparcie 303 ustawodawców. Szefowa niższej izby Kongresu, Nancy Pelosi, nie poddała jej jednak dotąd pod głosowanie.

Aby do tego doprowadzić, podkreśla PASI, należy sprawić, by ustawa znajdująca się w komisji zasobów i środków została przekazana do rozpatrzenia całej Izbie Reprezentantów w ramach procedury zwanej Discharge Petition. Wymaga to podpisu bezwzględnej większości członków Izby (co najmniej 218).

"Zachęcamy państwa do natychmiastowego działania w tej sprawie! Dzwońmy do naszych ustawodawców z Kapitolu, żądając od nich podpisania H.R.82 (w ramach procedury) Discharge Petition" - nawołuje PASI.

Uchwalenie przez Kongres tego projektu eliminowałoby m.in. obowiązującą klauzulę o zmniejszeniu emerytury, jeśli składają się na nią świadczenia pobierane w USA i Polsce, tzw. Windfall Elimination Provision (WEP). Zgodnie z danymi rządowej instytucji ubezpieczeniowej, Social Security Administration (SSA), z grudnia minionego roku WEP dotyczy ok. 2 mln osób, w tym znacznego odsetka Polaków.

WEP jest częścią ustawy z 1983 roku o refinansowaniu ubezpieczeń społecznych w celu zasilenia Funduszu Powierniczego Ubezpieczeń Społecznych.

Według PASI Polonia jest poszkodowana przez WEP. Organizacja wskazuje, że restrykcjom podlegają osoby, które nie przepracowały w USA 30 lat, a kiedy mieszkały jeszcze w Polsce, nie odprowadzały od zarobków składek na ubezpieczenie społeczne w USA.

"Nasi rodacy, którzy przyjechali do USA w starszym wieku i pracowali (w tym kraju przez) mniej niż 30 lat, wypełniają w urzędzie (ubezpieczeń społecznych) wniosek z pytaniem: +Czy pobierasz też emeryturę z innego źródła, kraju itp.?+. Jeśli tak, wielkość ich emerytury, łączącej amerykańską oraz polską, zostaje zmniejszona prawie o połowę polskiej. Znamy takie osoby, które otrzymują (emeryturę) niższą nawet o 60 proc." - wyjaśnia PAP przedstawicielka PASI Małgorzata Ciuraszkiewicz.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

