USA: Organizacja pozarządowa rozpoczęła kampanię "Republikanie dla Ukrainy"

Organizacja pozarządowa Defending Democracy Together ("Wspólnie w obronie demokracji") rozpoczęła kampanię "Republikanie dla Ukrainy". Kampania ma skłonić republikańskich polityków i członków Kongresu do większego wsparcia dla walczącego Kijowa - poinformował we wtorek portal The Hill.

Organizacja grupująca zwolenników partii Republikańskiej nastawionych krytycznie do byłego prezydenta Donalda Trumpa zorganizowała kampanię w odpowiedzi na słabnące poparcie republikańskich polityków dla Kijowa. W ubiegłym miesiącu w trakcie prac nad ustawą o polityce obronnej USA 70 republikańskich członków Izby Reprezentantów głosowało za poprawką do ustawy o polityce obronnej, która zakazałaby przyszłej pomocy dla Ukrainy, a 89 republikańskich polityków wsparło inną poprawkę do tej samej ustawy, która doprowadziłaby do obcięcia 300 milionów dolarów z kwot przeznaczonych na pomoc Ukrainie. Kiedy zaś w ubiegłym tygodniu administracja prezydenta Joe Bidena przedstawiła wniosek o przeznaczenie na pomoc dla Kijowa 24 miliardów dolarów, wielu republikańskich polityków zasygnalizowało, że opowiedzą się przeciwko jej przyznaniu - zauważa The Hill.

Portal zwraca uwagę na fakt, że podczas trwającej kampanii wyborczej republikańscy kandydaci na prezydenta zajmują w sprawie Ukrainy rozbieżne stanowiska. Jedni krytykują obecnego demokratycznego prezydenta za niewystarczająco silne wsparcie, inni zaś twierdzą, że wojna w Ukrainie "nie jest ich priorytetem polityki zagranicznej".

Gunner Ramer, rzecznik organizacji wyjaśnił, że jej celem jest przypomnienie politykom, iż "w całym kraju jest wielu Republikanów, którzy stoją po stronie Ukrainy". "Zbyt wielu liderów partii wydaje się uważać, że nie przyjdzie nam zapłacić za występowanie przeciwko ukraińskiej demokracji" - napisał w materiale prasowym Ramer.

Na kampanię przeznaczono dwa miliony dolarów. Reklamy pojawią się w amerykańskich sieciach telewizyjnych i mediach społecznościowych.