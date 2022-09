USA: Osiem osób rannych w Chicago z powodu eksplozji

Osiem osób zostało rannych, w tym trzy krytycznie, w wyniku wtorkowej eksplozji w Chicago. Spowodowała ona zawalenie się części pobliskiego budynku. Na miejsce zdzrzenia przybył m.in. oddział bombowy policji.

"Pierwsi ratownicy przybyli na miejsce zdarzenia w czteropiętrowym budynku, tuż przed godziną 9:30 rano i stwierdzili, że zawaliło się ostatnie piętro tego obiektu - wyjaśnił podczas konferencji prasowej Marc Ferman, zastępca komisarza straży pożarnej w Chicago.

NBS poinformowała, że na miejsce eksplozji, na Central & West End, przybyło 10 karetek. Mieszkańcy przyległego budynku zostali ewakuowani.

"Co najmniej osiem osób zostało przewiezionych do pobliskich szpitali, z których co najmniej trzy są w stanie krytycznym" - poinformował Ferman. Dodał również, że strażacy wydobyli wszystkich z zawalonego budynku. Nikt nie został tam uwięziony.

Uszkodzony budynek miał około 35 mieszkań.

"Nie wiemy jeszcze, co jest przyczyną tego wybuchu. Wciąż jest to przedmiotem dochodzenia" - tłumaczył Ferman.

Na miejsce zdarzenia przybyli przedstawiciele Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych, a także oddział bombowy departamentu policji chicagowskiej.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski