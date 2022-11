USA: Ostrzeżenia przed burzą tropikalną, która na Florydzie może się stać potężnym huraganem

Do Florydy zbliża się burza tropikalna Nicole, która przyniosła tam już opady deszczu. Część stanu została we wtorek objęta ostrzeżeniami, że żywioł przerodzi się w groźny, pierwszy w listopadzie od blisko 40 lat huragan z wiatrem do 145 km/godz.

"Nicole ma uderzyć w czwartek wcześnie rano, na północ od West Palm Beach, jako huraganu kategorii 1. Towarzyszyć jej będą ulewne deszcze i niszczycielski wiatr" - poinformowała CNN, dodając, że wielu ludzi w całym stanie wciąż jeszcze zmaga się ze skutkami niedawnego huraganu Ian.

Władze już we wtorek zapowiedziały zamknięcie szkół publicznych.

Krajowa Służba Pogodowa (NWS) już nazwała Nicole potężnym huraganem. Alarmowała, że przyniesie poważne skutki na południowo-wschodnim wybrzeżu USA. Powodzie przybrzeżne, duże fale i silne prądy mają się rozciągać się od czubka florydzkiego półwyspu do Karoliny Północnej.

Jamie Rhome z Krajowego Centrum Huraganów (NHC) zapowiada na środowy wieczór i czwartek opady ok. 18 cm deszczu i fale sztormowe o wysokości ponad półtora metra wzdłuż wybrzeża. Wiatr osiągnie według prognoz prędkość od 120 do 145 km/godz.