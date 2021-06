USA: Ostrzeżenia przed kolejną falą upałów

Na podstawie prognoz pogody władze ostrzegają mieszkańców południowo-zachodnich stanów przed kolejną falą upałów. Wysokie temperatury nie spadły, jak oczekiwano, w sobotę i , wszystko na to wskazuje, utrzymają się przez sześć kolejnych dni.

Ostrzeżenia o nadmiernych upałach władze skierowały do Arizony, Nevady i obszarów pustynnych.

Temperatury nie spadły, jak oczekiwano, w sobotę, w Phoenix osiągnęła w ciągu dnia 46 st. C, a Las Vegas 44 st. C. Brakowało tylko 3 stopni do rekordu odnotowanego w historii miast tego dnia, przypomnieli meteorolodzy.

Według National Weather Service, przewidywane w niedzielę kolejne wzrosty - 46,6 st. w Phoenix i 45 st. w Las Vegas mogą się utrzymać przez sześć kolejnych dni.

W Arizonie strażacy ekstremalne upały uznali za przyczynę rozprzestrzenienie się pożaru, który wybuchł w środę po południu i rozrósł się do soboty do prawie 70 kilometrów kwadratowych w pobliżu Strawberry and Pine, górskich miasteczek na wschód od autostrady międzystanowej 17 między Phoenix i Flagstaff. W piątek zarządzono tam ewakuację, podczas gdy samoloty i około 100 strażaków walczyło z ogniem.

Ostrzeżenia o nadmiernych upałach obowiązują również w pobliżu pustynnych obszarów Kalifornii i Utah.