USA: Panel lekarzy w Chicago: szczepionka drogą do normalności

Po hasłem #szczepimysie przebiegał w Chicago niedzielny panel naukowców i lekarzy poświęcony pandemii koronawirusa. Debatę otworzyła wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który zwracał uwagę na walory szczepionki i podkreślił, że jest drogą do normalności.

W nagraniu wideo polski prezydent zaznaczył, że w panelu uczestniczą osoby o znakomitym dorobku medycznym i naukowym.

"Dziękuje państwu za gotowość dzielenia się ze swoją wiedzą ku pożytkowi całej polskiej wspólnoty. Chcę także zwrócić się do wszystkich rodaków w Polsce i wielu krajach świata, aby przekazać państwu przesłanie nadziei, dobrej nadziei. Przekonaliśmy się, że pandemii wywołanej przez koronawirusa absolutnie nie wolno lekceważyć, ale nie jesteśmy wobec tej groźnej choroby bezbronni" - mówił prezydent.

Wyraził przekonanie, że jej leczenie staje się coraz bardziej skuteczne, a w rękach ludzkości, także w polskich rękach, znajduje się teraz skuteczna broń.

"Dzięki nowoczesnej technologii została wyprodukowana szczepionka, która daje nadzieję na zmniejszenie zachorowań na Covid-19, jak również na ograniczenie śmiertelności i zabezpieczenie przed ciężkimi powikłaniami. Głęboko wierzę, że otwiera się przed nami droga powrotu do normalności" - powiedział Duda.

Przyznał, że wokół szczepień, a zwłaszcza w odniesieniu do szczepionki na koronawirusa, trwają społeczne dyskusje, co nie powinno dziwić. Jego zdaniem pytania i wątpliwości nie zasługują na potępienie, lecz spokojne i cierpliwe objaśnianie.

Zapewnił, że gdy przyjdzie na to kolej zamierza się zaszczepić i uczyni to też jego rodzina. Jak dodał rząd zabezpieczył dostawy kilku milionów szczepionek i uzyska kolejne dla wszystkich Polaków w kraju.

"Chcielibyśmy, aby Polacy byli jedną z tych grup, które ze zrozumieniem przystępują do szczepień zgodnie z zasadami przyjętymi w różnych państwach" - dodał prezydent odnosząc się też do polskiej diaspory na świecie.

Inicjatorem panelu był dr Marek Rudnicki - chirurg, nauczyciel akademicki, profesor Ross University oraz University of Illinois.

"Szczepienia przeciw Covid wymagają dalszych działań, ponieważ wiele społeczności z ostrożnością podchodzi do szczepień, a niektóre ugrupowania odnoszą się do tego wręcz wrogo. Jest to szkodliwe nie tylko dla głoszących takie opinie, ale też ludzi, z którymi się spotykają" - powiedział PAP Rudnicki, który był prezesem Związku Lekarzy Polskich w Chicago i pełni funkcję honorowego prezesa Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, Chicago.

Polscy i polonijni naukowcy w tym lekarze skupiali się m.in. na naukowych uwarunkowaniach szczepionki mRNA, sposobach przekonywania ludzi o konieczności jej przyjęcia, a także znaczeniu jakie ma zdrowa jednostka w środowisku. Wskazywali na opory wynikające z tego, że kiedy medycyna zajmuje się czymś nieznanym i przekracza nowy próg budzi to lęk.

Powtarzającym się motywem panelu były zapewnienia, że ryzyko związane ze szczepieniami i mogące wystąpić efekty uboczne są minimalne w porównaniu z ogromnymi korzyściami dla jednostek i społeczności świata. Uczestnicy dyskusji oceniali skuteczność szczepionki na 90-95 proc. i przekonywali, że jest drogą do przywrócenia normalności. Za niezbędne w tym celu uznali zaszczepienie co najmniej 80 proc. populacji. Pojawiła się informacja o gotowości 68 proc. Polaków na przyjęcie preparatu.

Zdaniem ekspertów istotne jest, aby szczepili się nie tylko ludzie starsi i najbardziej podatni ze względów zdrowotnych na zakażenie. Covid-19 może także u młodych wywołać groźne powikłania. Po wtóre nawet ludzie przechodzący chorobę łagodnie, lub bez objawów, zakażają innych.

Paneliści wzywali do zachowywania restrykcji epidemiologicznych także przez ludzi już zaszczepionych. Nie zostało bowiem jeszcze dokładnie sprecyzowane jak długą odporność przeciw koronawirusowi zapewnia szczepionka. Obecnie szacuje się, że na ok. 8 miesięcy.

Jednym z aspektów debaty była walka z rozpowszechnionymi mitami, plotkami i bałamutnymi argumentami. Wskazywano, że jest to tym bardziej groźne, że rozgłaszają je często celebryci mający szeroki dostęp do mediów społecznościowych, którzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za wyrządzone ludziom potencjalnie szkody.

W wirtualnym panelu udział wzięli: prof. Anna Dominiczak szefowa programu badań Covid-19 Krajowej Służby Zdrowia w Wielkiej Brytanii, dyrektor ds. badań nad szczepionkami przeciwko nowotworom w Roswell Park Comprehensive Cancer Center prof. Paweł Kaliński, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Krzysztof Simon, kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja oraz krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, były Główny Inspektor Sanitarny prof. Jarosław Pinkas.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski