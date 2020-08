USA: Państwo Islamskie "prawie na pewno" winne wybuchu gazociągu w Syrii

Amerykański wysłannik ds. Syrii James Jeffrey powiedział w poniedziałek, że poranny wybuch gazociągu w Syrii, który pozbawił prądu niemal cały kraj, był "prawie na pewno" wynikiem zamachu Państwa Islamskiego (IS).

"Wciąż to badamy, ale to był prawie na pewno zamach IS" - ocenił Jeffrey w Genewie, gdzie pod kuratelą ONZ obraduje Syryjska Komisja Konstytucyjna, mająca doprowadzić do politycznego zakończenia konfliktu w kraju.

Wcześniej o eksplozji jako o akcie terroryzmu mówiły też władze Syrii.

Do eksplozji gazociągu łączącego Egipt z Syrią doszło w poniedziałek nad ranem na południu Syrii, na odcinku rurociągu między miejscowościami Ad-Dumajr i Adra. Wybuch spowodował duży pożar oraz pozbawił prądu niemal cały kraj. Gazociąg zaopatrywał w paliwo elektrownie na południu Syrii. Rano władze informowały o stopniowym wznawianiu dostaw prądu.