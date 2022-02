USA: Pelosi: Kongres chce wysłać broń dla Ukrainy o wartości 600 mln dolarów

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Kongresu USA Nancy Pelosi poinformowała w czwartek, że amerykańscy kongresmeni planują przyjęcie kolejnego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy w postaci broni defensywnej o wartości 600 mln dolarów.

"To, co robimy w sprawie Ukrainy, to zapewniamy pomoc humanitarną, by pomóc ludziom, ale też chcemy wysłać śmiercionośną broń defensywną na Ukrainę o wartości około 600 mln, by mogła toczyć własną walkę" - powiedziała Pelosi dziennikarzom w San Francisco.

Nie jest jasne, jak szybko taki pakiet mógłby zostać przyjęty.

W całym 2021 roku USA wysłały Ukrainie broń o wartości 650 mln dolarów, co było najwyższą dotychczas kwotą w ujęciu całego roku.

Rosja rozpoczęła w czwartek rano inwazję wojskową na Ukrainę na szeroką skalę, przeprowadzając ataki rakietowe na miasta i bazy wojskowe oraz wysyłając wojska, które przekroczyły granice Ukrainy z wielu kierunków.