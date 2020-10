USA: Pence: Biden był cheerleaderem Chin

Przez kilka ostatnich dekad Joe Biden był cheerleaderem Chin - powiedział podczas debaty kandydatów na wiceprezydenta w Salt Lake City Republikanin Mike Pence.

"Przez ostatnie kilka dekad Joe Biden był cheerleaderem komunistycznych Chin" - stwierdził Pence. Wyraził przekonanie, że władze w Pekinie ponoszą winę za epidemię koronawirusa.

Kandydatka Demokratów na wiceprezydenta Kamala Harris oceniła, że administracja Trumpa "przegrała wojnę handlową" z Chinami.

W części rozmowy poświęconej polityce zagranicznej Harris uznała, że Trump nie postawił się mocno Rosji w związku z ingerencją Kremla w wybory w USA cztery lata temu. Oskarżała go także, że większą wagę przywiązuje do słów rosyjskiego prezydenta Władimira Putina niż do doniesień amerykańskiego wywiadu.

Pence do osiągnięć polityki zagranicznej Trumpa zaliczył przeniesienie ambasady USA w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy. Podkreślił także, że Stanom Zjednoczonym udało się zdecydowanie zmniejszyć zasięg terytorialny Państwa Islamskiego (IS).