Pentagon: dyskusje na temat przyszłego rozmieszczenia wojsk w Europie wciąż w początkowej fazie

Prowadzimy wstępne rozmowy na temat długoterminowego rozmieszczenia wojsk w Europie, ale wciąż są one w początkowej fazie - powiedział we wtorek rzecznik Pentagonu John Kirby, odnosząc się m.in. do środowej wizyty szefa MON Mariusza Błaszczaka w Waszyngtonie.

"Prowadzimy wstępne dyskusje tu w tym budynku na temat, jakie powinno być nasze długoterminowe rozmieszczenie wojsk i bylibyśmy głupi, gdybyśmy tego nie robili, biorąc pod uwagę zmiany w sytuacji bezpieczeństwa w Europie" - powiedział Kirby.

Czytaj też: Lwów bombardowany. Zagrożone bezcenne dla Polski zabytki

"Ale jeśli chodzi o szczegółowe negocjacje z innymi krajami o tym, gdzie siły powinny być rotacyjne, a gdzie stałe, albo jaka powinna być liczebność, jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu" - dodał.

Rzecznik zapowiedział, że głównym tematem rozmowy z szefem MON w środę będzie wojna na Ukrainie i wsparcie dla Kijowa.