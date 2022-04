USA: Pentagon: na pokładzie krążownika Moskwa wciąż trwa pożar, okręt zmierza do Sewastopola

Okręt flagowy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, krążownik Moskwa, wciąż zmaga się z pożarem i zmierza w kierunku Sewastopola - powiedział w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, okręt był w zasięgu ukraińskich rakiet Neptun, ale nie może potwierdzić, że były one przyczyną jego uszkodzenia.

Urzędnik ministerstwa obrony USA powiedział podczas briefingu prasowego, że Moskwa została uszkodzona w znacznym stopniu i według oceny Pentagonu wciąż zmaga się z pożarem na pokładzie. Jednocześnie resort ocenia, że okręt płynie do portu w Sewastopolu na Krymie.

Przedstawiciel Pentagonu podał, że w chwili wybuchu Moskwa znajdowała się ok. 100 km od wybrzeża, czyli była w zasięgu ukraińskich rakiet przeciwokrętowych Neptun, które według Ukrainy uderzyły w jednostkę. Jednocześnie USA nie potwierdziły ani nie zaprzeczyły, że ukraiński atak był przyczyną uszkodzenia krążownika. Oficjel dodał, że pozostałe okręty będące w pobliżu Moskwy wycofały się na odległość ok. 150 km od brzegu.

Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, przedstawiciel ministerstwa przekazał, że Rosja obecnie ma ok. 65 funkcjonujących batalionowych grup taktycznych w kraju, spośród ok. 125, jakie zgromadziła przed inwazją. Dodał, że sprowadzenie dodatkowych oddziałów na wschód i południe Ukrainy jest spodziewane w najbliższych dniach. Ocenił, że Rosja ma nadzieję na osiągnięcie konkretnych rezultatów w Donbasie w ciągu tygodni, ale trudno jest ocenić, kiedy nastąpi początek nowej ofensywy.