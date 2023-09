USA: Pentagon ogłosił kolejną transzę uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 600 mln dolarów

Pentagon ogłosił w czwartek kolejną transzę uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 600 mln dolarów w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative. USA mają zakupić dla Ukrainy m.in. sprzęt obrony powietrznej oraz do walki radioelektronicznej.

"Ten pakiet podkreśla trwające zobowiązanie USA, by odpowiadać na pilne potrzeby Ukrainy poprzez zaangażowanie kluczowych zdolności w bliskim terminie i jednocześnie budowanie trwałych zdolności Sił Zbrojnych Ukrainy do obrony swojego terytorium i odstraszania rosyjskiej agresji w średniej i długiej pespektywie" - napisano w komunikacie Pentagonu.

W skład nowego pakietu wchodzi m.in. sprzęt do integracji systemów obrony powietrznej Ukrainy, dodatkowa amunicja do systemów HIMARS, amunicja artyleryjska kalibru 105 mm, sprzęt do rozminowywania, a także sprzęt do walki radioelektronicznej, stosowany m.in. do zwalczania i zakłócania dronów. Całkowita wartość pakietu wynosi 600 mln dolarów.

Ogłoszona w czwartek partia broni jest drugą w ciągu zaledwie dwóch dni. W środę administracja USA w ramach pakietu wartego 175 mln dolarów zapowiedziała przekazanie Ukrainie m.in. amunicji czołgowej ze zubożonym uranem. W przeciwieństwie do programu USAI, polegającego na zakupie sprzętu dla Ukrainy od producentów uzbrojenia, pociski te oraz inny sprzęt zostanie przekazany bezpośrednio z zapasów sił USA.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński