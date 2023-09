USA: Pentagon: planujemy zwiększenie produkcji amunicji artyleryjskiej do 100 tys. sztuk miesięcznie w 2025 r.

W 2025 roku będziemy produkować co miesiąc 100 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm - poinformował Bill LaPlante, podsekretarz w resorcie obrony USA odpowiedzialny za uzbrojenie. Obecnie amerykański przemysł zbrojeniowy produkuje 28 tys. pocisków każdego miesiąca.

"Będziemy na poziomie 100 tys. miesięcznie w 2025. Byliśmy na poziomie 14 tys. 6-8 miesięcy temu, a obecnie 28 tys." - powiedział LaPlante podczas konferencji think tanku Center for the New American Security (CNAS).

Urzędnik stwierdził, że zwiększanie produkcji podstawowego rodzaju amunicji artyleryjskiej idzie zgodnie z planem, zaś na wiosnę 2024 roku przemysł obronny USA będzie produkować 56 tys. sztuk pocisków.

Dostępność amunicji jest jednym z głównych wyzwań dotyczących pomocy dla wojsk ukraińskich odpierających rosyjską inwazję, a kurczące się zapasy były głównym powodem przekazania Kijowowi amerykańskiej amunicji kasetowej.

Tymczasem według zachodnich urzędników cytowanych przez "New York Times", Rosja jest na drodze, by móc produkować rocznie 2 mln sztuk pocisków swojego podstawowego kalibru 152 mm, a obecnie produkuje jej więcej, niż USA i Europa razem wzięte.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński