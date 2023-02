USA: Pentagon: Rosjanie nie posuwają się do przodu

Stany Zjednoczone nie spodziewają się, że Rosja dokona w najbliższym czasie znaczących zdobyczy terytorialnych na Ukrainie, powiedział we wtorek wysoki rangą urzędnik Pentagonu w Izbie Reprezentantów.

"Nie wydaje mi się, że Rosjanie mogą zaatakować i dokonać znaczących zdobyczy terytorialnych w dowolnym momencie w ciągu najbliższego roku" - powiedział członkom Izby Reprezentantów Colin Kahl , podsekretarz ds. polityki.

Kahl odpowiadał na pytania podczas przesłuchania poświęconego nadzorowi prawie 32 miliardów dolarów pomocy wojskowej, której administracja prezydenta Joe Bidena udzieliła Ukrainie od inwazji Rosji rok temu, w tym dronów, systemów artylerii dalekiego zasięgu i zdolności obrony powietrznej.

Część republikanów, których partia przejęła w styczniu kontrolę nad Izbą Reprezentantów, wyraziła sceptycyzm co do celowości i wykorzystania środków przekazanych rządowi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Niektórzy członkowie partii blisko związani z byłym prezydentem Donaldem Trumpem wezwali do zaprzestania pomocy, chociaż liderzy partii w Kongresie opowiadają się za dalszym poparciem dla Kijowa.

Komisje Izby Reprezentantów pod przewodnictwem Republikanów przeprowadziły we wtorek dwa przesłuchania w sprawie pomocy, podczas których urzędnicy Pentagonu opisali audyty przekazanego sprzętu wojskowego.

"Nasza ocena jest taka, że jeśli niektóre z tych systemów zostały przekierowane, to przez Rosjan, którzy je przejęli na polu bitwy, co zawsze się zdarza, ale nie ma dowodów na to, że Ukraińcy kierują je na czarny rynek"- powiedział Kahl