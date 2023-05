USA: Pentagon: w czwartek spotkanie grupy Ramstein, tematem wzmocnienie sił pancernych i obrony powietrznej Ukrainy

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin rozmawiał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem przed czwartkowym wirtualnym spotkaniem Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, znanej również jako grupa Ramstein. Tematem posiedzenia będzie wzmocnienie ukraińskich sił pancernych i obrony powietrznej - przekazał rzecznik Pentagonu, gen. Pat Ryder.

Tak jak podczas poprzednich spotkań grupy, Ukraina przedstawi obecną sytuację i swoje najpilniejsze potrzeby; myślę, że wśród najważniejszych punktów rozmów znów znajdzie się temat obrony powietrznej oraz dostaw amunicji - mówił Ryder podczas konferencji prasowej we wtorek. "Będziemy również dyskutowali o szkoleniach na F-16" - dodał.

"Naszym priorytetem pozostaje obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. (...) I właśnie o tym będziemy rozmawiać podczas kolejnego spotkania formatu Ramstein w następnym tygodniu" - zapowiadał już wcześniej w mediach społecznościowych Reznikow.

Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy, zwana w skrócie grupą Ramstein, została zawiązana 26 kwietnia 2022 r. w znajdującej się w Niemczech amerykańskiej bazie lotniczej o takiej nazwie. Jest to licząca ponad 40 krajów międzynarodowa platforma współpracy, która spotyka się co miesiąc na szczeblu ministrów obrony, by koordynować pomoc zbrojeniową dla Ukrainy. Ostatnie, stacjonarne posiedzenie odbyło się 21 kwietnia w bazie Ramstein.