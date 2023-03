USA: Pentagon: w marcu będzie ustanowiony garnizon US Army w Polsce

Rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder poinformował w czwartek, że w marcu zostanie ustanowiony US Army Garrison Poland, jednostka wspierająca obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jest to realizacja decyzji prezydenta Joe Bidena z 2022 roku. Będzie to ósma taka placówka w Europie.

Jak powiedział podczas konferencji prasowej Ryder, garnizon zostanie ustanowiony, by "spełnić wymagania misji, ulepszyć zdolności dowodzenia i kierowania i zarządzać wysuniętymi placówkami w Polsce".

Jednostka ma zajmować się wsparciem infrastruktury i dostarczaniem usług żołnierzom stacjonującym w naszym kraju i ma składać się z 13 wojskowych i 140 pracowników cywilnych. Jest to ósmy garnizon wojsk lądowych USA w Europie, obok podobnie funkcjonujących w Belgii, Niemczech i Włoszech.

Na początku marca Pentagon poinformował, że do Polski dotarli pierwsi żołnierze na stałe przydzieleni do służby w Polsce w ramach wysuniętej kwatery głównej V Korpusu US Army w Poznaniu w bazie nazwanej Camp Kościuszko.

Ustanowienie stałej kwatery głównej i garnizonu jest efektem decyzji prezydenta Bidena podjętej w czerwcu 2022 roku podczas szczytu NATO w Madrycie.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński