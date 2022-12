USA: Pentagon: w tej chwili nie mamy nic do ogłoszenia w sprawie dostaw systemów Patriot na Ukrainę

Nie mamy dziś nic do ogłoszenia w sprawie ewentualnych dostaw systemów obrony powietrznej Patriot na Ukrainę - powiedział we wtorek rzecznik Pentagonu generał Patrick Ryder. Dodał, że ministerstwo obrony USA przygląda się szerokiemu wachlarzowi uzbrojenia, którym mogłoby wspomóc Ukrainę w wojnie z Rosją.

"Dziś nie mam nic do ogłoszenia (...) Przyglądamy się szerokiemu spektrum pomocy wojskowej i zdolności obronnych, które są dostępne w naszym inwentarzu. Więc kiedy i jeśli będziemy mieć coś do ogłoszenia, z pewnością to zrobimy" - oświadczył Ryder podczas konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie dotyczące ewentualnego dostarczenia Patriotów na Ukrainę.

Informacje o tym, że Stany Zjednoczone zamierzają przekazać Ukrainie ten system podały m.in. CNN, Reuters i Politico. Według agencji Reutera, do ogłoszenia decyzji w tej sprawie może dojść w czwartek.

Ryder zaznaczył, że dotychczas przekazane przez USA i inne państwa systemy obrony powietrznej, m.in. NASAMS i Hawk, są używane przez Ukrainę z "wielkim skutkiem". "Bez wchodzenia w liczby, mogę powiedzieć, że byli w stanie w wielu przypadkach przechwycić i zniszczyć rosyjskie rakiety i drony" - dodał.

Pytany o doniesienia na temat konwojów zmierzających na Białorusi w kierunku Ukrainy, rzecznik Pentagonu stwierdził, że resort nie widzi obecnie ze strony Białorusi żadnych oznak nadciągającej "działalności transgranicznej".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński