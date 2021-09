USA: Pentagon: wyciągniemy z Afganistanu każdą możliwą lekcję

Szef Pentagonu Lloyd Austin zapowiedział w środę, że jego resort przyjrzy się błędom popełnionym w trakcie 20 lat wojny w Afganistanie i wyciągnie z nich "każdą możliwą lekcję". Austin oraz gen. Mark Milley, najwyższy rangą amerykański wojskowy, przyznali, że patrząc na ostatnie dwie dekady, "wszyscy czują ból i gniew" związany z tą misją.

"Właśnie zakończyliśmy największą ewakuację powietrzną cywili w historii Ameryki. Była heroiczna, była historyczna i mam nadzieję, że wszyscy Amerykanie zjednoczą się w podziękowaniu naszym żołnierzom za ich odwagę i poświęcenie" - powiedział Austin podczas konferencji prasowej podsumowującej zakończoną misję i 20 lat wojny w Afganistanie. Jak dodał, misja ewakuacji ponad 124 tys. cywili odbyła się za cenę życia 13 amerykańskich żołnierzy, którzy - jak zaznaczył - byli w większości zbyt młodzi, by pamiętać zamachy 11 września 2001 r.

"Oddali swoją przyszłość za przyszłość ludzi, których nie znali" - dodał występujący z nim gen. Milley, szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów.

Odnosząc się do współpracy wojskowych USA z talibami podczas ewakuacji, generał ocenił, że była ona "wąska" i dotyczyła tylko ewakuacji.

"Na wojnie robisz to, co musisz, nie to, co chcesz" - powiedział. Jednocześnie nie wykluczył przyszłej współpracy z talibami w walce przeciwko dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie.

Milley przyznał, że podobnie jak wielu innych weteranów wojny w Afganistanie odczuwa "ból i gniew" patrząc na 20 lat wojny, okupionej życiem ponad 200 żołnierzy, którymi dowodził.

"Ale jestem zawodowym żołnierzem. Powstrzymam swój ból i gniew i będę nadal pełnił misję" - oznajmił. Jak dodał, USA będą analizować swoje działania w Afganistanie "z pokorą, przejrzystością i szczerością" i wyciągną z niej lekcje na przyszłość.

Szef Pentagonu zapowiedział, że zakończona misja w Afganistanie nie oznacza końca walki z grupami terrorystycznymi. Zastrzegł jednak, że USA skupią m.in. na "wzywaniach" związanych z Chinami, pogłębianiem relacji z krajami regionu Indo-Pacyfiku i wzmacnianiu sojuszy.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński