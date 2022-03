USA: Pentagon wysłał kolejnych 500 żołnierzy do Europy, w tym do Polski

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin zdecydował o wysłaniu kolejnych 500 żołnierzy z USA do Europy, w tym do Polski i Rumunii - podał w poniedziałek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Do Grecji została dodatkowo skierowana latająca cysterna KC-135.

Oficjel stwierdził, że za sprawą podjętej w weekend decyzji liczebność kontyngentu USA w Europie osiągnęła poziom ok. 100 tys. Dodał, że do Polski i Rumunii trafią elementy ośrodków wsparcia operacji.

Przedstawiciel powiedział też, że USA wciąż prowadzą rozmowy w sprawie ewentualnego wysłania przez państwa UE - w tym Polskę - samolotów MiG-29 i innych postsowieckich maszyn do Ukrainy w zamian za myśliwce F-16, ale nie podjęto żadnych decyzji.