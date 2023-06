USA: Pentagon wyśle specjalistyczny sprzęt, by pomóc w akcji ratunkowej zaginionej łodzi podwodnej

Pentagon poinformował we wtorek, że wyśle do Kanady ekspertów oraz specjalny system FADOSS do wydobywania obiektów z morskich głębin, by pomóc w ewentualnej akcji ratunkowej zaginionej łodzi podwodnej Titan.

Jak podał w komunikacie resort, system jest zaprojektowany do tego, by umożliwiać wyciąganie z morskich głębin dużych obiektów, takich jak samoloty i małe statki. Sprzęt ma trafić do portu St. John's w Nowej Fundlandii jeszcze we wtorek.

Jak podała wcześniej amerykańska Straż Wybrzeża (USCG), mimo przeszukania ponad 25 tys. km kwadratowych na powierzchni Atlantyku i pod nią, amerykańskim i kanadyjskim specjalistom nie udało się odnaleźć małej łodzi podwodnej Titan.

Należący do firmy OceanGate statek wyruszył w niedzielę z St. John's z pięcioma osobami na pokładzie, by odwiedzić wrak Titanica, znajdujący się niemal 600 km od wybrzeża Kanady. Jednak po niecałych dwóch godzinach od zanurzenia urwał się z nią kontakt i łódź nie wynurzyła się o planowanej porze. Według szacunków USCG jeśli łódź nie uległa zniszczeniu, pasażerowie mają zapas powietrza na niecałe 40 godzin.