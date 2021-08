USA: Pentagon zapowiada przyspieszenie ewakuacji z lotniska w Kabulu

Ministerstwo obrony USA zapowiedziało we wtorek przyspieszenie akcji ewakuacyjnej z lotniska w Kabulu i oceniło, że wkrótce będzie można ewakuować 5-9 tys. osób dziennie. Resort dodał, że wojskowi są w stałym kontakcie z talibami w afgańskiej stolicy.

Jak poinformował podczas konferencji prasowej generał Hank Taylor z Centralnego Dowództwa USA, w najbliższych godzinach liczba żołnierzy amerykańskich na lotnisku w Kabulu osiągnie poziom 4 tys. i będzie rosnąć. Docelowo ma ich być 7 tys.

Przedstawiciele Pentagonu stwierdzili, że wojsku udało się w pełni zabezpieczyć lotnisko im. Hamida Karzaja i dotąd nie dochodziło do żadnych wrogich działań ze strony talibów. Rzecznik resortu John Kirby powiedział, że dowódcy na miejscu kontaktują się z islamistami "kilka razy dziennie" i dotychczasowe rezultaty "mówią same za siebie".

Generał Taylor zapowiedział, że o ile pozwolą na to warunki, to w ciągu najbliższej doby siły USA będą w stanie ewakuować 5-9 tys. osób w ciągu dnia i organizować loty z lotniska co godzinę. Dodał, że od początku akcji Kabul opuściło na pokładzie samolotów ok. 1400-1500 osób, w tym obywatele USA oraz afgańscy współpracownicy sił amerykańskich.

Pentagon zapowiedział, że na chwilę obecną misja ma trwać do 31 sierpnia, lecz nie odpowiedziano na pytanie, czy może się przedłużyć. Przedstawiciele resortu nie odpowiedzieli też na pytanie o los tych, którzy mogą ubiegać się o specjalną wizę, lecz są poza lotniskiem kontrolowanym przez siły USA. Jak stwierdził generał Taylor, sprawa ta leży w kompetencji Departamentu Stanu, zaś misja wojska skupiona jest na zabezpieczeniu i funkcjonowaniu lotniska.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński