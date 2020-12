USA: Pete Buttigieg kandydatem Bidena na ministra transportu

Pete Buttigieg jest kandydatem na sekretarza transportu w nowej administracji waszyngtońskiej - potwierdził we wtorek sztab prezydenta elekta Joe Bidena. Jeśli kandydaturę Buttigiega zatwierdzi Senat, będzie on pierwszym ministrem, który otwarcie przyznaje się do homoseksualizmu.

Wcześniej o kandydaturze Buttigiega informowały amerykańskie media, m.in. dziennik "Washington Post" i stacja CNN.

Pete Buttigieg, weteran wojny w Afganistanie i były burmistrz swego rodzinnego miasta South Bend w Indianie, brał udział w prawyborach Partii Demokratycznej przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. Mimo zaskakująco dobrych wyników, wycofał się z walki o nominację i poparł Joe Bidena.

38-letni Buttigieg, podobnie jak sam Biden, jest przedstawicielem umiarkowanego nurtu w Partii Demokratycznej.

"Mianuję go (Buttigiega - PAP) ministrem transportu, ponieważ to stanowisko skupia w sobie wiele wyzwań i możliwości, które stoją przed nami" - napisał w oświadczeniu Biden. Podkreślił, że wierzy, iż Buttigieg wykona swoją pracę ze "skupieniem, moralnością i śmiałą wizją".

Joe Biden zamierza także powołać byłą gubernator stanu Michigan, 61-letnią Jennifer Granholm, na urząd sekretarza ds. energii. Granholm wspierała kandydaturę Bidena na prezydenta USA.