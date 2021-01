USA: Pew Research: Trump z najniższym poparciem od początku prezydentury

Prezydent USA Donald Trump opuszcza Biały Dom z poparciem na poziomie 29 procent, najniższym od początku jego prezydentury - wynika z opublikowanego w piątek sondażu ośrodka Pew Research.

Przed rokiem w podobnym badaniu poparcie dla prezydenta USA wynosiło 40 procent, a pół roku temu 38 procent. Na początku kadencji w 2017 roku było to 44 procent.

Z badania Pew Research przeprowadzonego po szturmie zwolenników Trumpa na Kapitol wynika, że odsetek Amerykanów, którzy negatywnie oceniają działania prezydenta wzrósł z 54 procent w listopadzie do 62 procent w styczniu.

Większość Amerykanów nie chce, by Trump odgrywał ważną polityczną rolę po odejściu z urzędu. Uważa tak 68 procent obywateli USA. Za tym, by pozostał on ważną postacią w świecie polityki opowiada się 29 procent badanych.

Dla wielu ankietowanych szokujące wydarzenia z 6 stycznia wpłynęły negatywnie na ocenę prezydenta.

Trzy czwarte amerykańskiej opinii publicznej twierdzi, że gospodarz Białego Domu ponosi co najmniej część odpowiedzialności za przemoc i zniszczenia popełnione przez niektórych jego zwolenników na Kapitolu. Blisko jedna czwarta (24 procent) jest przekonana, że Trump nie ponosi żadnej winy za to, co się wydarzyło.