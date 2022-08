USA: Pięć ofiar śmiertelnych czołowego zderzenia na autostradzie na Florydzie

W czołowym zderzeniu aut osobowych na autostradzie Palmetto Expressway w hrabstwie w Miami-Dade na Florydzie zginęło w sobotę pięć osób. Według policji wypadek spowodował mężczyzna jadący pod prąd.

30-letni Maiky Simeon jechał infinity pod prąd w sobotę nad ranem około godziny 4,30 czasu lokalnego zachodnią nitką autostrady, kiedy uderzył hondę przewożącą pięć osób.

"Wszystkie pięć osób w hondzie, cztery kobiety i mężczyzna, zmarły na miejscu. Simeon został hospitalizowany z poważnymi obrażeniami" - poinformowała stacja NBS News.

Kierowcę infinity przewieziono do centrum urazowego w Jackson Memorial Hospital. Policyjny patrol drogowy zwrócił się do miejscowej społeczności o dostarczenie informacji na temat tego, co robił Simeon przed wypadkiem. Znajduje się on zgodnie a ostatnimi doniesieniami w stanie krytycznym.

Rzecznik florydzkich patroli drogowych odmówił podania nazwisk osób, które zginęły w wypadku. Uzasadniał to dobrem śledztwa. Powiedział tylko, że były one w wieku od 18 do 25 lat.

"Nasze załogi musiały użyć +szczęk życia+ (hydraulicznych kleszczy służących do rozcinania wraków pojazdów w celu wydobycia stamtąd ludzi), aby wyciągnąć ofiarę, uwięzioną w swoim pojeździe. Niestety w drugim samochodzie nie było nikogo żywego do uratowania" - cytuje NBC szefa oddziału straży pożarnej w Miami-Dade Marka Chaversa.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o imporcie ukraińskiego zboża