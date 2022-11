USA: Pierwsze Halloween prezydenckiej pary w Białym Domu

Prezydent Joe Biden i pierwsza dama Jill Biden powitali w poniedziałek halloweenowych przebierańców w Białym Domu. Amerykański przywódca był po raz pierwszy gospodarzem tego wydarzenia od czasu objęcia urzędu.

Do Bidenów dołączyli krewni, w tym córka Naomi. Spotkali się z dziećmi wykrzykującymi tradycyjnie hasło trick-or-treat (cukierek albo psikus), aby otrzymać słodycze itp.

"Bidenowi, który odwiedził w minionym roku na Halloween Europę, szczególnie przypadło do gustu dziecko przebrane za torebkę z chipsami ziemniaczanymi. Pozował do zdjęcia z małym dzieckiem imitującym Buzza Astrala, postać z filmu "Toy Story" stworzonej przez Walta Disneya oraz firmę Pixar" - zauważył Reuters.

Jak dodał przysmaki rozdawali też przedstawiciele m.in. Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Transportu, NASA, Secret Service, Korpusu Pokoju, Straży Pożarnej w Białym Domu oraz personelu Białego Domu.

"Podczas uroczystości Halloweenowej przechadzały się także po Białym Domu postacie Disneya - Doc McStuffins i Vampirina, bohaterowie programu telewizji publicznej PBS KIDS - Daniel Tiger, Osioł Hodie, Alma i Xavier Riddle oraz bohaterowie +Gwiezdnych Wojen" - Darth Vader i szturmowcy" - wyliczył Reuters.

Południowy portyk Białego Domu zdobiły w poniedziałek jesienne kolory i dynie w różnych odcieniach. Nastrój wzbogacały piosenki "Ring of Fire", "Psycho" czy "Hall of the Mountain King".

Według Stowarzyszenia Historycznego Białego Domu wiążące się z maskaradą Halloween jest obchodzone w tym gmachu od połowy XX wieku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski