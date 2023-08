USA: Pierwszy od dekad nowy reaktor jądrowy rozpoczął pracę

Pierwszy od 30 lat reaktor jądrowy zbudowany w USA od podstaw rozpoczął w poniedziałek pracę w stanie Georgia. Może on zasilić łącznie 500 tysięcy gospodarstw domowych i firm.

Elektrownia w Georgii, Alvin W. Vogtle Electric Generating Plant, ogłosiła, że reaktor zakończył testy i rozpoczął komercyjną działalność. Stało się to z siedmioletnim opóźnieniem.

Według AP przy pełnej mocy 1100 megawatów energii elektrycznej reaktor może zasilić 500 tysięcy domów i firm. Oprócz 2,7 mln klientów spółki zależnej Southern Co., energię elektryczną odbierają inne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w Georgii, a także na Florydzie i w Alabamie.

"Nie zrobiono tego w tym kraju od początku do końca od ponad 30 lat. Jest to wspaniałym osiągnięciem dla naszej firmy, dla państwa i dla klientów tutaj w Georgii" - cytuje AP Chrisa Womacka, dyrektora generalnego firmy Southern Co. z siedzibą w Atlancie.

Instytut Energii Nuklearnej (NEI) zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych działały 92 reaktory jądrowe, rozmieszczone w 54 elektrowniach jądrowych w 28 stanach. Jak dodał, amerykańska infrastruktura jądrowa starzeje się, a przeciętny reaktor ma obecnie 40 lat. Najstarszy wciąż działający reaktor został zbudowany w 1969 roku.

Niektóre źródła finansowe wskazują, że uruchomienie jednostki w Georgii może stanowić szansę dla amerykańskiego przemysłu jądrowego. W ostatnich dekach rozwój mocy i wytwarzanie energii charakteryzowała bowiem stagnacja.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski