USA: Pieśni patriotyczne i inscenizacja wydarzeń z II wojny światowej pod Pomnikiem Katyńskim w Jersey City

Polonia amerykańska upamiętniła w sobotę ofiary zbrodni sowieckiej pod Pomnikiem Katyńskim w Jersey City. Uroczystość wypełniły m.in. pieśni patriotyczne, modlitwy i inscenizacja wydarzeń z II wojny światowej w wykonaniu młodzieży szkolnej.

"Dla nas jest bardzo ważne, żeby uczestniczyć w każdej uroczystości, która upamiętnia zbrodnię katyńską, zwłaszcza w obliczu wydarzeń mających miejsce od roku i faktu, że polskie obawy w stosunku do Rosji okazały się prawdziwe. Zmaterializowało się to, przed czym Polska przestrzegała od dawna. Przed planami mocarstwowymi Rosji, że nie cofa się przed niczym, że popełnia zbrodnie" - powiedział PAP biorący udział w uroczystości konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki.

Zwrócił uwagę, że tragiczna polska historia, w tym zamordowanie kilkudziesięciu tysięcy Polaków w lesie katyńskim, jest tego najlepszym dowodem. Jest przypomnieniem światu, że Rosja się nie zatrzyma i trzeba położyć kres jej mocarstwowym planom.

"My Polacy powinniśmy pokazywać Amerykanom, co ten pomnik symbolizuje. Nie symbolizuje tylko odizolowanego fragmentu polskiej historii. Tak naprawdę jest przestrogą, która powinna rezonować także tutaj w Ameryce. Jest świadectwem zbrodni popełnianych przez Rosję w różnych momentach historii pod różną nazwą. Szczególnie dzisiaj Amerykanie powinni o tym słyszeć i wiedzieć" - stwierdził konsul.

Jak dodał pomnik jest tego świadectwem. Ale bez Polaków gromadzących się wokół niego wymowa tego miejsca byłaby dużo mniejsza.

Twórcą monumentu jest nieżyjący już rzeźbiarz Andrzej Pityński. Uroczystość zorganizowali przedstawiciele kierownictwa Komitetu Pamięci Masakry w Lesie Katyńskim Krzysztof Nowak i Bożena Urbankowska, zarazem szefowa wydziału północnego New Jersey KPA przy współpracy z Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Miała miejsce na poddanym renowacji Exchange Place, przy której stoi monument.

Pod pomnikiem złożono wieńce. Polska Szkoła Dokształcająca Św. Kazimierza Królewicza w Newark przygotowała inscenizację historycznych wydarzeń obejmujących m.in. kampanie wrześniową i katyński mord. Były też modlitwy, pieśni patriotyczne, w tym występy Chóru Aria.

"Składanie hołdu ofiarom Katynia i innych zbrodni ma wielkie znaczenie dla przypomnienia światu o groźbie totalitaryzmu, czy komunizmu. Uzmysławia, że prowadzi to do wojny i warto się nad tym zastanawiać, a nie myśleć tylko o materialnych sprawach" - ocenił w rozmowie z PAP prezes wydziału New Jersey KPA Andrzej Burghardt, współorganizator wydarzenia, a jednocześnie przedstawiciel Koalicji Polsko-Amerykańskiej.

W uroczystości wzięli m.in. udział weterani, harcerze, młodzież szkolna i reprezentanci polonijnych organizacji.