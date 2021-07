USA: Piosenkarka Olivia Rodrigo odwiedziła Biały Dom w ramach promocji szczepień

18-letnia gwiazda muzyki pop Olivia Rodrigo odwiedziła w środę Biały Dom, gdzie miała spotkać się z prezydentem USA Joe Bidenem i jego głównym doradcą naukowym dr. Anthonym Faucim w ramach akcji promowania szczepień wśród młodych Amerykanów.

"Nie ma znaczenia, że jesteś młody i zdrowy. Tu chodzi o chronienie siebie, twoich przyjaciół i twojej rodziny. Zaszczepmy się" - powiedziała Rodrigo w Białym Domu nagraniu opublikowanym na kanale YouTube prezydenta Bidena.

Rodrigo odwiedziła Biały Dom, by w wspólnie z Bidenem i Faucim nagrać wideo zachęcające młodych Amerykanów do szczepień. Wcześniej młoda piosenkarka wystąpiła podczas konferencji prasowej rzeczniczki Białego Domu Jen Psaki.

"To ważne, by rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną, zachęcać wszystkie społeczności, żeby udały się do punktów szczepień, co jest obecnie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedziała z podium artystka.

Psaki dodała, że ciesząca się ogromną popularnością gwiazda - witana przez grupę fanów przed Białym Domem - może przyczynić się w ten sposób do popularyzacji szczepień przeciwko Covid-19 wśród najmłodszych, którzy są dotąd najrzadziej szczepiącą się grupą. W grupie 18-24 lat co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało niecałe 46 proc. osób (wobec 68 proc. dla ogółu dorosłych), wśród 16 i 17-latków - 40 proc, zaś wśród dzieci w wieku 12-15 - 30 proc. W grupie najmłodszych dorosłych notuje się obecnie najwięcej nowych przypadków Covid-19 w kraju.

18-letnia Rodrigo, która sławę zdobyła jako aktorka w serialach Disneya, jest obecnie jedną z najpopularniejszych piosenkarek w USA. Jej debiutancki album "Sour" jest na szczycie list przebojów; szczyty list osiągały też jej piosenki "Good 4 U" i "Drivers License". Jej konto na Instagramie obserwuje 14,4 milionów użytkowników, podczas gdy konto Bidena - 17,9 mln.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński