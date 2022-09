USA: Piosenkarz R.Kelly uznany za winnego w kolejnym procesie federalnym

Amerykański piosenkarz i producent muzyczny R.Kelly został uznany w środę przez sąd w Chicago winnym m.in. nakłaniania nieletnich dziewcząt do seksu i posiadania pornografii dziecięcej. Był to ostatni proces federalny laureata nagrody Grammy, który ma już wyrok 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

To kolejny proces, w którym R.Kelly, zdobywca nagrody Grammy za przebój "I believe I can fly", został uznany za winnego. W czerwcu br. został skazany na 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne, handel ludźmi i prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej.

W sumie w zakończonym w środę procesie R.Kelly został uznany winnym w sześciu z 13 zarzutów. Sąd federalny w Chicago oczyścił go jedynie z oskarżenia o utrudniania sprawy stanowej z 2008 roku, dotyczącej pornografii dziecięcej, która zakończyła się jego uniewinnieniem. Prokuratura poinformowała, że wyrok zostanie ogłoszony wkrótce.

To jednak nie koniec spraw sądowych byłego piosenkarza, bowiem trwają dwa jego inne stanowe procesy - jeden w Minnesocie, a drugi w sądzie stanowym w Chicago.

55-letni R.Kelly (Robert Sylvester Kelly) w lutym 2019 roku został oskarżony o wykorzystywanie seksualne o charakterze kryminalnym. Pięć miesięcy później został aresztowany pod zarzutem przestępstw seksualnych, handlu ludźmi, pornografii dziecięcej, haraczy i poplecznictwa.

W lipcu 2021 roku prokuratorzy federalni poszerzyli listę zarzutów wobec piosenkarza o domniemane relacje seksualne z dwoma niepełnoletnimi chłopcami w 2006 roku.

We wrześniu 2021 roku ława przysięgłych w sądzie federalnym w Nowym Jorku uznała, że R.Kelly jest winny handlu kobietami w celach seksualnych oraz prowadzenia zorganizowanej przestępczości.

Według świadków, którzy zeznawali w trakcie procesu, R.Kelly wykorzystywał seksualnie młode dziewczyny - często niepełnoletnie - traktując je jak niewolnice i zmuszając do zaspokajania jego potrzeb. Jedna z jego ofiar zeznała m.in., że trzymał ją w zamknięciu przez dwa dni bez jedzenia i picia przed zgwałceniem jej. Jedną z jego ofiar miała być inna gwiazda muzyki, Aaliyah, którą Kelly nielegalnie poślubił, kiedy miała 15 lat.