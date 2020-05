USA: Plakaty z portretem Jana Pawła II zdobią polonijne firmy i sklepy

W 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II nowojorska Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowała wydała okolicznościowe plakaty z portretem papieża. Zdobią wszystkie biura Unii oraz polonijne sklepy i firmy.

W poniedziałek przedstawiciele Unii Kredytowej, największej polsko-amerykańskiej instytucji finansowej , w 100-lecie urodzin Karola Wojtyły, na znak pamięci o Wielkim Polaku i Świętym Kościoła katolickiego złożyli biało-czerwone róże przed pomnikiem Ojca Świętego przy parafii Najświętszego Serca Jezusa w Wallington, w stanie New Jersey.

Od kilku dni we wszystkich 20 oddziałach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU) w czterech stanach: Nowy Jork, New Jersey, Illinois oraz Pensylwanii są rozmieszczone specjalnie wydane plakaty z portretem papieża. Widnieje na nich dwujęzyczny napis: "May 18, 2020. Jan Paweł II Stulecie Urodzin. John Paul The Great. One Hundreth Birth Anniversary". Unia rozdaje je bezpłatnie polskim sklepom i firmom.

Pandemia koronawirusa znacznie ograniczyła obchody tej ważnej dla Kościoła, jak i wszystkich Polaków rocznicy. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa postanowiła uczcić urodziny Wielkiego Polaka drukując i dostarczając do lokalnych, polskich sklepów i firm specjalne, rocznicowe plakaty. Nasza Unia świętuje 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły przez cały rok. Zdjęcia z życia Papieża-Polaka ozdabiają nasz firmowy kalendarz na rok 2020 - powiedział PAP dyrektor wykonawczy PSFCU Bogdan Chmielewski.

Rocznicę urodzin św. Jana Pawła II uczciły także inne instytucje polonijne. Poświęcił jej dużą część numeru nowojorski "Nowy Dziennik". Zamieścił m.in. wspomnienia prezesa Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II Mieczysława Pająka. Opowiadał on o swoich spotkaniach z Ojcem św. podczas pielgrzymek do Watykanu.

W Nowym Jorku został też wybity okolicznościowy medal upamiętniający jubileusz oraz pontyfikat polskiego papieża. Można go nabyć w dwóch wersjach - srebrnej i pozłacanej - m.in. w polskich parafiach na Brooklynie i Queensie. Inicjatorem przedsięwzięcia był polonijny biznesmen i działacz społeczny Dariusz Knapik, właściciel firmy Victoria Consulting & Development.

Całkowity dochód ze sprzedaży medali zostanie przeznaczony na realizację statutowych celów Fundacji Jana Pawła II w Watykanie.

W niedzielę w stanie Michigan w Archidiecezjalnym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, na terenie kampusu Orchard Lake Schools, odprawiona została rocznicowa, polowa msza święta.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski