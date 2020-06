USA: Płonie episkopalny kościół naprzeciwko Białego Domu

Płonie episkopalny kościół św. Jana naprzeciwko Białego Domu. Światła zazwyczaj oświetlające w nocy oficjalną rezydencję prezydenta USA zostały wyłączone. Po centrum Waszyngtonu co chwilę niesie się odgłos strzałów.

Mimo obowiązującej w Waszyngtonie od godz. 23 (5 rano w Polsce) godziny policyjnej w okolicach Białego Domu demonstruje wciąż kilka tysięcy osób. Dochodzi do starć z policją. Funkcjonariusze używają gazu łzawiącego, nad kilkoma ulicami unosi się dym.

Biały Dom - podały amerykańskie media - poprosił swoich pracowników, by przyjeżdżając w poniedziałek do pracy, ukrywali swoje przepustki aż do momentu wejścia do prezydenckiej rezydencji.