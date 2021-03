USA: Podano dotąd ponad 100 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19

W Stanach Zjednoczonych podano dotąd ponad 100 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19, w pełni zaszczepionych zostało 13,5 proc. dorosłych Amerykanów - wynika z danych amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

CDC wskazało, że ponad 65,9 mln osób otrzymało co najmniej jeden zastrzyk w ramach dwudawkowego szczepienia przeciwko koronawirusowi.

Wśród osób powyżej 65. roku życia ponad 32 proc. zostało w pełni zaszczepionych, a 61 proc. otrzymało co najmniej jedną dawkę. Ma to duże znaczenie, ponieważ - jak przekazał portal stacji CNBC - ok. 80 proc. zgonów z powodu Covid-19 w USA dotyczy właśnie tej grupy wiekowej.

W piątek w USA padł rekord dziennej liczby szczepień - wykorzystano 2,9 mln dawek. Według danych CDC w ciągu ostatnich siedmiu dni podawano średnio ponad 2 mln dawek dziennie.

Administracja prezydenta Joe Bidena planuje zaszczepić społeczeństwo w jak najszybszym czasie. Pod koniec lutego Biden mówił o zaaplikowaniu 100 mln dawek szczepionek w ciągu pierwszych 100 dni swojego urzędowania, tj. do końca kwietnia; w czwartek ogłosił, że cel ten zostanie zrealizowany wcześniej, pod koniec przyszłego tygodnia. Biały Dom początkowo dążył do podawania dziennie 1 mln dawek w całym kraju, co było jednak krytykowane przez ekspertów ds. zdrowia jako zbyt mała liczba.

Trzy preparaty przeciwko Covid-19 uzyskały dotąd zezwolenie amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) na dopuszczenie do użytku - w grudniu otrzymały je dwudawkowe szczepionki firm Moderna i Pfizer, zaś w lutym jednodawkowa szczepionka koncernu Johnson & Johnson.

W środę Biden ogłosił, że jego administracja zamierza zapewnić dodatkowe 100 mln dawek szczepionki Johnson & Johnson. Firma ma dostarczyć zamówienie do końca czerwca. Jeff Zients, odpowiedzialny w Białym Domu za koordynację działań w walce z koronawirusem, powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej, że Johnson & Johnson będzie w stanie to zrobić to końca maja. Jak dodał, Moderna i Pfizer mają również do końca maja dostarczyć łącznie 200 mln dawek szczepionek.

Pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 podano w USA jeszcze za prezydentury poprzedniego szefa państwa Donalda Trumpa 14 października 2020 r.; otrzymała ją pielęgniarka z Nowego Jorku.