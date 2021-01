USA: Podczas inauguracji zaśpiewała Jennifer Lopez, poetka Amanda Gorman odczytała swój wiersz

Podczas środowej ceremonii pod waszyngtońskim Kapitolem, po zaprzysiężeniu Kamali Harris i przed złożeniem przysięgi przez Joe Bidena, Jennifer Lopez zaśpiewała pieśń "America the Beautiful". Po przemówieniu Bidena swój wiersz odczytała 22-letnia poetka Amanda Gorman.

Gorman była najmłodszą poetką przedstawiającą swój wiersz podczas prezydenckiej inauguracji. Przygotowała utwór "Wzgórze, na które się wspinamy" (ang. "The Hill We Climb"), który napisała pod wpływem szturmu na Kapitol 6 stycznia - informuje stacja NBC.

"Bycie Amerykaninem to coś więcej niż dziedziczona przez nas duma. To przeszłość, w którą wchodzimy i jak ją naprawiamy" - mówiła Gorman.

"Nie cofniemy się do tego, co było, ale ruszymy ku temu, co powinno być (..) zastraszanie nas od tego nie odwróci i nie przerwie, ponieważ wiemy, że wtedy naszą przyszłością stanie się bezczynność i inercja" - kontynuowała. "Odbudujemy się, pogodzimy i wyzdrowiejemy" - brzmiały słowa wiersza.

"Chciałam, by mój wiersz był przesłaniem nadziei i jedności" - mówiła Gorman w wywiadzie dla stacji CBS.