USA: Podróżujący do Nowego Jorku z pięciu stanów zwolnieni kwarantanny

Nowy Jork usunął we wtorek z listy osób zobowiązanych do kwarantanny przy wjeździe do stanu podróżnych z Alaski, Arizony, Delaware, Maryland i Montany. 18. raz z rzędu odnotował wskaźnik testów na obecność Covid-19 z wynikiem pozytywnym poniżej 1 procent.

Podając dane z ostatniej doby gubernator Andrew Cuomo podkreślił, że z przeprowadzonych w poniedziałek w stanie 67 255 testów 629, czyli 0,94 procent, przyniosło wynik pozytywny. Był to 18. dzień z rzędu z odsetkiem poniżej 1 procent.

W ciągu ostatnich 24 godzin z powodu koronawirusa w całym stanie zmarły dwie osoby. W mieście Nowy Jorku nie zarejestrowano żadnych ofiar śmiertelnych.

"Nowojorczycy poświęcili się ogromnie, aby liczby były tak niskie jak obecnie i nie chcemy zmarnować ani o jotę tego ciężko wypracowanego postępu. Dlatego zalecenia dotyczące podróży są tak ważne - nie chcemy, aby ludzie, którzy podróżują do stanów o dużym stopniu zakażeń, sprowadzali tu z powrotem wirusa" - powiedział gubernator. Kwarantanna odnosi się nie tylko do przybyszów z tych stanów, ale też do wracających stamtąd mieszkańców Nowego Jorku.

Cuomo poinformował także o innych danych, dotyczących przebiegu pandemii w ostatniej dobie. Hospitalizowano 488 pacjentów, a nowo przyjętych było 63. Na oddziałach intensywnej terapii przebywało 133 chorych, a zaintubowanych zarejestrowano 52.

Władze stanowe potwierdziły 629 nowych przypadków koronawirusa. Ich łączna liczba od początku pandemii sięga 430,774. Całkowita liczba zgonów wynosi 25 297.

Władze stanu Nowy Jork zdecydowały, że obowiązkową kwarantannę przechodzić będą przyjezdni z wyspy Guam w południowej części archipelagu Marianów w Mikronezji. Stanowi ona terytorium nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych.

"Chociaż to dobra wiadomość, że pięć stanów zostało usuniętych (…) lista pozostaje zdecydowanie za długa, co świadczy, że Ameryka nadal boryka się z Covid-19. Nowojorczycy powinni zachować czujność i być ostrożni - nosić maski, zachowywać dystans społeczny i być mądrzy. Pandemia jeszcze się nie skończyła" - przestrzegał gubernator.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski