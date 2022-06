USA pogrążają się w inflacji, ale recesji mają uniknąć

James Bullard szef Fed w Saint Louis nie zakłada, aby w nadchodzących kwartałach wystąpiła w Stanach Zjednoczonych recesja. Równocześnie chcą przeciwdziałać wysokiej inflacji konieczne będą kolejne podwyżki stóp procentowych. W maju inflacja CPI wzrosła do najwyższego poziomu od 40 lat i wyniosła 8,6 procent

Wysoka inflacja w maju 2022 roku to było 8,6 procent jest najważniejszym problemem amerykańskiej gospodarki. Jej poziom jest porównywalny z latami siedemdziesiątymi minionego wieku.

- Inflacja to problem numer jeden, można ją porównać do tej sprzed ponad 40 lat dlatego dobrze, że Fed podjął pierwsze kroki w celu przywrócenia jej poziomu do założonego celu 2 procent. Pierwsze kroki w kierunki dezinflacji zostały podjęte - powiedział na spotkaniu ze studentami Barcelona School of Economics prezes Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed) w Saint Louis James Bullard.

Ważne jest jednak, że gospodarka amerykańska pomimo zauważalnego spowolnienia nie wejdzie w stan recesji, co skutkować mogłoby znaczącym wzrostem bezrobocia.

- Spodziewam się, że gospodarka amerykańska nie osiągnie w nadchodzących kwartałach stanu recesji. Wiele wskazuje, że wzrost PKB będzie kontynuowany, choć w ograniczonym zakresie. Ryzyko recesji bez wątpienia istnieje, ale w całym 2022 roku recesji nie będzie, nie nastąpi też załamanie rynku pracy. Będzie jednak gorzej wobec tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni - dodał prezes Bullard

W znaczeniu ekonomicznym recesja oznacza spadek PKB przez dwa kolejne kwartały.

W 2021 roku wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych wyniósł 5,7 procent, a w I kwartale tego roku był na poziomie 1,4 procent. Jeszcze w marcu 2022 roku Fed prognozował, że w całym roku wzrost PKB będzie na poziomie 2,5-3 procent. Zaledwie przed kilkoma dniami zweryfikowano te oczekiwania do 1,5-1,9 procent.