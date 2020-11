USA: Policja nowojorska: „zero tolerancji” dla przemocy w noc wyborczą

Jak poinformowała lokalna telewizja NY1 policja nowojorska (NYPD) jest przygotowana na wypadek zamieszek podczas nocy wyborczej. We wszystkich pięciu dzielnicach rozmieszczono funkcjonariuszy, którzy mają patrolować ulice, także po zamknięciu lokali wyborczych.

Kierownictwo nowojorskiej policji (NYPD) nie przewiduje aby protesty w trakcie wyborów były powtórzeniem przemocy i grabieży do których doszło latem. Zapowiada "zero tolerancji" dla przemocy.

"Jak dotąd był to stosunkowo spokojny i normalny dzień wyborów. (…) W nocy tysiące gliniarzy będą w pogotowiu" - zapewniał w podczas wtorkowej konferencji prasowej najwyższy rangą funkcjonariusz nowojorskiej policji Terence Monahan.

Szefowa służb patrolowych Juanita Holmes podkreśliła, że każdy, kto chce pokojowo demonstrować, ma do tego prawo. Jak zarazem przestrzegła stróże porządku będą tropić każdego, kto wykorzystuje pokojowe manifestacje jako przykrywkę w celu popełnienia przestępstwa.

"Nie tolerujemy żadnych grabieży, włamań, czegokolwiek w tym rodzaju, napaści na kogokolwiek. (…) Jesteśmy tutaj, aby dokonać aresztów" - mówiła Holmes, która jako pierwsza Afroamerykanka objęła niedawno tak wysoką w NYPD funkcję.

Do akcji przygotował się m.in. zespół funkcjonariuszy na rowerach ze Strategic Response Group (Strategiczna Grupa Reagowania). Są oni używani do tłumienia dużych i gwałtownych protestów. We wtorek rozmieszczono ich m.in. przed salą sportowo-widowiskową Barclays Center na Brooklynie.

Przestrzeń przed dużym obiektem była sceną częstych protestów wszczętych latem w Nowym Jorku i innych miastach po zabiciu przez funkcjonariusza policji w Minneapolis Afroamerykanina George Floyda. Doszło wtedy także do plądrowania i grabieży.

W obawie przed powtórzeniem podobnych incydentów niektóre instytucje i sklepy, w tym luksusowe magazyny, przygotowywały się na wypadek ewentualnych grabieży zZabijając drzwi i okna wystawowe sklejką.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski