USA: Policja w Jersey City potwierdza, że w strzelaninie zginęło 6 osób

Policja w Jersey City podała, że w strzelaninie, do jakiej doszło w sklepie JC Kosher Supermarket w Jersey City, zginęło łącznie 6 osób, w tym - dwoje zamachowców i jeden policjant. Osoby te zginęły wewnątrz sklepu, a nie przed jego witryną - jak wcześniej podawano.

Początkowy bilans ofiar opublikowany przez prokuraturę hrabstwa Hudson wskazywał na 1 ofiarę śmiertelną i trójkę rannych. Media od początku sugerowały jednak wyższą liczbę zabitych.

Do strzelaniny miało dojść, gdy jeden z policjantów chciał wylegitymować sprawcę strzelaniny, ponieważ uznał, że może to być osobnik poszukiwany przez policję. Doszło do wymiany ognia wewnątrz supermarketu, w wyniku której funkcjonariusze SWAT "zneutralizowali" dwójkę zamachowców - jak podały stacje telewizyjne NBC i Fox.

Motywy autorów strzelaniny wciąż nie są znane. Portale społecznościowe piszą, że sprawcami byli młodzi mężczyzna i kobieta. W niektórych doniesieniach pojawiła się też informacja o trzecim zamachowcu, który wciąż jest na wolności. Miało to być zamaskowany Afroamerykanin.

Prezydent Trump jest na bieżąco informowany o sytuacji w Jersey City - podają amerykańskie media.