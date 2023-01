USA: Policja w Memphis rozwiązała oddział, z którego pochodzili funkcjonariusze oskarżeni o zabicie Nicholsa

Departament Policji w Memphis w USA ogłosił w sobotę, że "na trwałe dezaktywował" oddział SCORPION. Nastąpiło to w dzień po ujawnieniu wideo, przedstawiającego śmiertelne pobicie 7 stycznia czarnoskórego Tyre'a Nicholsa.

29-letni Nichols zmarł 10 stycznia, trzy dni po aresztowaniu w brutalny sposób przez pięciu czarnoskórych policjantów z Memphis. Zostali oni oskarżeni o morderstwo drugiego stopnia.

Opublikowane nagrania pokazały, że policjanci użyli wobec mężczyzny gazu pieprzowego. Kiedy był skrępowany, kopnięto go w głowę i wielokrotnie uderzono pałkami.

"W najlepszym interesie wszystkich było trwałe wyłączenie oddziału SCORPION" (Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods)" - głosi wydane w sobotę oświadczenie Departamentu Policji w Memphis. Stwierdza, że funkcjonariusze SCORPION zgodzili się na to "bez zastrzeżeń".

SCORPION był nieaktywny od czasu aresztowania Nicholsa 7 stycznia.

Jak podała CBS News powołując się na źródła policyjne, "zespoły zwalczające przestępczość patrolowały w grupach i czasem używały uzasadnionych zatrzymań na drogach w celu wykrycie brutalnych przestępców, narkotyków lub broni".

"Podczas gdy haniebne działania kilku osób hańbią SCORPION, konieczne jest, abyśmy my, Departament Policji w Memphis, podjęli proaktywne kroki w procesie uzdrawiania niezbędnym dla wszystkich" - podkreśla oświadczenie.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski